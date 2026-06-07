ダイソーで今人気を集める『メイクブラシ入れケース』。店頭からすぐ姿を消した新作商品が、運よく購入できたので使ってみました！合計8本までのメイクブラシをスマートに収納できて便利。くるくると巻いてコンパクトに持ち運べるので、旅行やジムにもぴったりですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メイクブラシ入れケース価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード：4550480939063今人気を集めるダイソーの