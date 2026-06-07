メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。いつものアイメイクはそのままでも、リップを変えるだけで一気に垢抜けが叶います。今回は人中短縮リップ、彩度低めリップ、ぷるんジューシィゼリーリップの3つの今っぽい塗り方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?ふんわり人中短縮リップ韓国アイドルやオシャレなファッショニスタなどがやっている人中短縮リップメイクで、いかにもリップの山を上げました！と見えず