◆米大リーグブルージェイズ６―４オリオールズ（６日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手が、本拠地・オリオールズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、渡米後最長となる３試合連続マルチ安打を達成した。０―１で迎えた２回一死一、三塁から左前同点適時打を放ち、続く３回の第２打席で左前打を記録。４打数２安打１打点１三振で打率は２割３分５厘。これで、５戦連続安打＆１３戦連続