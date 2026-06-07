軍需工場を視察する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（奥）＝6日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは7日、金正恩朝鮮労働党総書記が6日に軍需工場を訪れ、今年上半期に計画されたミサイルなどの兵器の生産状況を確認したと報じた。金氏は、2026年からの国防5カ年計画の期間内に弾道ミサイルと巡航ミサイルの生産能力を2.5倍にする目標を明らかにした。今後、軍部隊を再編することで、ミサイルの需要が大幅に増