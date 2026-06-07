親や配偶者が自宅に現金を保管していた場合、「銀行に預けていない現金は、相続のときにどう扱えばよいのだろう」と迷う人もいるでしょう。 いわゆるタンス預金は、通帳に残高が出ないため、相続財産として見落とされやすい現金です。相続税の申告が必要かどうかを判断するには、タンス預金の扱いや注意点を知っておく必要があります。 そこで本記事では、タンス預金が相続時にどのように扱われるのか、申告しない場