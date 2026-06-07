女優のチャン・ヨンランが変化したビジュアルを公開した。チャン・ヨンランは6月4日にインスタグラムを更新。【写真】整形4回チャン・ヨンランの「美貌の全盛期」「ヨンラン、あなた本当に垢抜けたね。本当にすごく綺麗になった。突然表示された2年前の写真にびっくり」というコメントを添えて写真を投稿している。チャン・ヨンランは自身の写真フォルダから、子供を抱いて撮影した写真の一部をスクリーンショットして公開。現在の