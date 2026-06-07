うまい話にはウラがあるという聞き慣れた言葉もあるけれど、お得なことにはつい乗っかりたくなるという人も多いのではないでしょうか。退職金や貯金を元手に脱サラをして飲食店のオーナーとなった木下真人さん（仮名・40代後半）も、そのひとりでした。◆店の宣伝をしてもらい、あたたかい気持ちに飲食店業界への参入は初めてだった真人さんですが、食べ歩きは昔から大好きで自分の舌にも自信があったとか。オープン前には地域