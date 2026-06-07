東京・文京区で初夏の風物詩「文京あじさいまつり」が始まり、見頃を迎えたアジサイを楽しもうと多くの人が訪れました。【映像】色鮮やかなアジサイが咲き誇る「文京あじさいまつり」古くからアジサイの名所として知られる「白山神社」では、およそ30種類、3000株の青やピンクなど色鮮やかなアジサイが咲き誇っています。今年は雨が少なく、少し花付きが良くないということですが、例年通りに見頃を迎えました。初日の6日は