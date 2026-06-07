神奈川県相模原市の団地で、水道管から大量の水が噴き出すトラブルがありました。バルブが古くなり水道管から外れたことが原因とみられています。【映像】高さ約10mまで水が噴き出す様子（実際の映像）古谷暁カメラマン「建物から勢いよく水が噴き上がっています」きのう午後1時半ごろ相模原市緑区で、「水道管破損。水が高さ10mくらい噴き出している」と目撃した人から110番通報がありました。警察によりますと、団地の入居