「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が6日夕、Xを更新。不貞行為をめぐり、最高裁が「過失なし」と判断した判決を紹介した。最高裁第2小法廷は、5日に開かれた、元夫が婚姻中に妻と肉体関係を持った男性に対し慰謝料を求めた訴訟の上告審判決で、離婚したと信じた男性の過失を認め55万円の賠償を命じた二審判決を破棄、高裁に審理を差し戻した。最高裁は「婚姻関係の破綻を信じた相当な理由があれ