国際移住機関（IOM）ハイチ駐在代表のグレゴワール・グッドスタイン氏は北京時間6月5日夜、ジュネーブでの記者会見で、「絶え間なくエスカレートする暴力の影響により、ハイチ国内で避難を余儀なくされた人々は150万人に達し、そのうち女性と少女が過半数を占めている。ハイチの避難民危機はより深刻で憂慮すべき段階に入っている」と述べました。（提供/CGTN Japanese）