○アストロズ13−2アスレチックス●＜現地時間6月6日ダイキン・パーク＞ヒューストン・アストロズが2連勝を収め、同地区カードを勝ち越し。先発登板した今井達也投手（27）は5回2失点という投球で今季3勝目を挙げた。今井は初回の先頭打者に安打を許しながらも、2番ランゲリアーズを中飛に打ち取り、3番カーツと4番ルーカーを連続三振。1点を先制した直後の2回表にも先頭打者を出塁させて一死一、二塁とピンチを招い