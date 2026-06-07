ボンボンドロップシール、めじるしチャーム、映画館のポップコーンケース、もっちゅりん…毎日のように人気商品の争奪戦が行われている。そんな中でも特に手に入らないと現在話題なのが中国発のスクイーズ「メロジョイ」だ。SNSでは「まじ買えない！」「今日もエラー」と連日悲鳴が上がっており、毎日20時から販売が行われるTikTok LIVEの同接数は4万人以上にものぼる。こんなにも人々が熱狂する理由は一体なんなのか。半年ほど