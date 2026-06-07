◇米女子ゴルフツアー全米女子オープン第3日（2026年6月6日カリフォルニア州リビエラCC＝6641ヤード、パー71）1打差3位から出た渋野日向子（27＝サントリー）は前半9ホールを1バーディー、1ボギー、パープレーで終えて3アンダーで2打差の4位につけている。13位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は2つ伸ばして渋野と並ぶ3アンダーの4位。22位から出た山下美夢有（24＝花王）が69で回り、11ホールで1