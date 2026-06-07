元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（47）の妻で、タレントで女優の矢沢心（45）が6日、自身のインスタグラムを更新。トレーニングの現状を明かした。「4月5月6月新学期が始まったり卒業シーズンでもありわが家の子供たちも行事ぎっしり」と矢沢。「1日に娘の学校や息子の学校を行き来し学校で楽しそうな姿友だちと笑顔で過ごす姿先生たちの細かなサポートママ友から聞く子どもたちの姿に成長を感じ取ることが出