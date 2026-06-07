◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの山本由伸投手（２７）が本拠でのエンゼルス戦で先発マウンドに立ち、で大谷に並ぶ日本人トップの６勝目を狙う。この日、一度はスミスが先発マスクと発表されたが、その後ラッシングに変更となった。ロバーツ監督は試合前会見で「今朝起きたら首が痛かったようだ。寝違えがあった。まあ、どちらにせよ、この３試