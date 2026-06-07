サッカー元北朝鮮代表ＦＷ鄭大世（チョン・テセ）氏が、「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）に出演。サッカーＷ杯北中米大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表の注目選手に言及した。愛知県出身のチョン氏は、朝鮮大学校から２００６年に川崎入団。ボーフム、ケルン（ドイツ）などでプレーした後、２２年にＪ２町田で引退した。番組では日本代表の練習の様子などを放送。１４日（日本時間１５日）に１次リーグ初戦