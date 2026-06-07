◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは６日（日本時間７日）、「腰のけいれん」で負傷者リスト（ＩＬ）入りしているＴ・グラスノー投手を６０日間のＩＬに移行させたことを発表した。代わって４０人枠には、右腕ニック・フラッソーが登録された。グラスノーは先月６日の敵地・アストロズ戦に先発し、初回、先頭のマシューズに先頭弾を被弾。２回のマ