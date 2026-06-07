２秒止めればイイことだらけ「止める」と呼吸がしやすい 「吐く」の次に「止める」が大事な理由は、とてもシンプル。「止める」ことで得られるメリットがいくつもあるからです。 まず、カラダを水面に近い位置でキープしやすくなります。逆に言うと「止める」ターンがないと、足がどんどん沈みます。水中の下の方にカラダがあると、水面が遠くなるので、「パッ」と素早く息継ぎを行うことがで