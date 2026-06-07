パドレスのマニー・マチャド内野手（33）が、野球が統計偏重になりすぎている現状に苦言を呈したとスポーツサイト「ザ・スコア」が6日（日本時間7日）に報じた。マチャドは報道陣に対し、「アナリティクスなんてなくなればいいのにと思うよ。数字が多すぎる。本当に統計が多すぎるんだ。スコアボードに表示されているものの半分は何なのかさえ分からない。追いかけるだけでも大変だ。特に投手関連の数字だよ。FIPとか何とか。