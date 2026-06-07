「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手が急きょ、先発オーダーを外れたことについて、デーブ・ロバーツ監督は試合前会見で「首の張り」と発表した。この日、先発の山本由伸投手とバッテリーを組む予定だったスミス。だがスタメン発表後にラッシングへ変更となった。正捕手は今季、首の張りを訴えて何度かスタメンを外れており、その状態が心配されたが、「寝違えたようだ。明日は