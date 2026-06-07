今回は、35歳の彼女を捨てて、20歳の女に走った男の末路についてのエピソードを紹介します。何もかも失った…「つい最近まで飲食店を経営していた俺。飲食店の開業資金は、婚約までしていた35歳の彼女が全額出してくれました。また、彼女は接客や料理をてきぱきとこなし、常連客もたくさんつきました。そんなある日、バイトとして入ってきた20歳の女性に一目ぼれし、彼女と別れてその子と一緒になろうと思ったんです。そこで彼女を