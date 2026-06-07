主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。6月5日（金）に放送された第7話では、余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）が大事なコンペ前に倒れてしまった。それでも葵は、病室からリモートでコンペに参加し…。【映像】余命３ヶ月の男が熱いプレゼン◆「私は1人じゃない」第7話では、葵がずっと取り組んできた駅前再開発プロジェクトの社内コンペの日を迎えることに。しか