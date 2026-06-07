人気レースクイーンの橘香恋（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆イエローの“ピタピタ”コスチューム姿を披露した。「おはよう」とつづり、静岡・富士スピードウェイで開催中のスーパー耐久第3戦・富士24時間レースに参戦している「一ツ山レーシング」のコスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「hitotsuyamaracing」「レースクイーン」「コスチューム」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「ステ