人気レースクイーンの根岸しおり（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。“公団ちゃん”コスチューム姿を披露した。「おはしお！！富士24時間決勝レース！11号車公団ちゃんへの応援よろしくお願いします！」と、静岡・富士スピードウェイで開催中のスーパー耐久第3戦・富士24時間レースに参戦している「SAKAEMOTORSPORTS」のレースアンバサダー・コスチューム姿の写真をアップ。ハッシュタグで「S耐」「公団ちゃ