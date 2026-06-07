タレントの三田寛子（60）が6日、自身のインスタグラムを更新。5月30日に行われた長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の挙式・披露宴から1週間、経過した思いをつづった。「結婚式披露宴から一週間がたちました本当に皆様のおかげとあらためまして心より感謝申し上げます」と感謝。「どうぞこれからも宜しくお願い致します」とつづった。「息子たちが優しく素直に私に『ありがとう』