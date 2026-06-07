最初は頻繁に連絡が来ていたのに、気づけば男性の都合が優先になっている。そんな恋愛には共通する流れがあります。軽く扱われやすい女性は、無意識のうちに“受け入れすぎる行動”を取っているものです。“急な誘い”を断れない当日の誘いでも、予定を変えて会っていませんか？もちろん会いたい気持ちは自然。ただ、毎回応じていると、「自分のタイミングで会える人」になりやすくなります。後回しにされやすい女性は、断ることが