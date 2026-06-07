夕方になると脚が重い、パンツやスカートがなんとなく窮屈に感じるといった悩みの背景には“むくみ”が関係しているかもしれません。特に座りっぱなしや立ちっぱなしの時間が長いと、ふくらはぎの筋肉が十分に使われず、脚に水分がたまりやすくなります。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【つま先立ちのイスのポーズ】。ふくらはぎをしっかり使いながら下半身全体に刺激を入れ、軽やかですっきりとした脚印象づくりをサポ