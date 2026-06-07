本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が5日（日本時間6日）、本拠地エンゼルス戦に先発登板。7回2安打無失点、メジャー自己最多の10奪三振と好投した。敵主砲を空振り三振に仕留めた1球に注目が集まっている。初回からエンジン全開だった佐々木。エンゼルスのマイク・トラウトを第1打席は空振り三振に仕留めた。決め球に選んだのはスプリット。落差のある93マイル（約149.6キロ）を投じると、トラウト