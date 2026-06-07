初夏の陽気が心地よい今の季節、冷たいドリンクや甘いスイーツが恋しくなる人も多いのでは？【スターバックス】からは、バナナの風味を存分に楽しめる新作ドリンクとフードが登場しました。コーヒーのほろ苦さを合わせた一杯や、お祭りの屋台を連想させるような組み合わせのスイーツなど、魅力的なラインナップをご紹介します。 意外にも甘さ控えめ！ すっきり飲める軽やかドリンク