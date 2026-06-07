子どもに快適に過ごしてもらいたい。すべての親の願いですが、それをどこまで他者に要求するかという線引きは難しいものです。筆者の知人Aさんのママ友Cさんは、とても娘思いの心配性なママ。AさんとCさんはお互いに小学校に通い始めた娘のことが心配でしたが、AさんはCさんの対応に疑問を感じるように。Cさんの要求はやり過ぎ？ それとも当たり前？ あなたはどう感じますか。 娘が小学生になりました Aさんは娘が小学生にな