２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得した村瀬心椛が、美人アスリートとの２ショットを公開し、話題を呼んでいる。７日までに自身のインスタグラムを更新し、「さらちゃんありがとございましたＪＵＭＰｆｏｒＴｈｅＥａｒｔｈとても良い時間でした」と記してノルディックスキー・ジャンプ混合団体で銅メダルの高梨沙羅との写真をアップ。高梨が発起人でもある環境プロ