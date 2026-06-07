◆日本生命セ・パ交流戦２０２６中日２―５西武（６日・バンテリンドーム）西武の２年目右腕・篠原響投手（１９）が６日、故郷・名古屋での凱旋（がいせん）登板でプロ初セーブを挙げた。強心臓で乗り切った。３点リードの９回から２番手として登板するも、いきなり連打を浴び無死一、二塁。「９回はちょっと難しいのかなという思いもあった」というが、「状態がいいという部分が一番自信につながったかな」と堂々の投球を