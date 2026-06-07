モデルでタレントの森泉が、8日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演。デザイナーの森英恵さんが亡くなって4年、祖母の素顔をあらためて語った。 【写真】森泉姉妹がやはり最強すぎる！圧倒的迫力美 1番の思い出は2004年にパリコレに初めて出演した時のこと。数カ月パリに滞在して、準備段階からショーが完成するまでを見せてくれたという。ショーでは173センチの身長を生