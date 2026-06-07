テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが6日、自身のインスタグラムを更新し、自身のコラムについてコメントした。 【写真】ぴたTの破壊力シンプルだからこそ際立つ美 「#みたにみたまま ？」とハッシュタグでタイトルを紹介。「今回は“男女の友情”について。異性の友達と言える人って皆さんいますか？考え方は様々だと思いますけれど、私が思うことを綴ってみました♡」とコメントした。さらに「自分だったらどう