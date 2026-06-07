ポルトガルは代表FWラファエル・レオンがチリ戦で退場ポルトガル代表FWラファエル・レオンは現地時間6月6日、ワールドカップ（W杯）前の親善試合として行われたチリ代表戦に先発出場したものの、前半終了間際に相手選手を殴り退場処分となった。ポルトガルが2-1で勝利を収めたこの試合について、米メディア「FOXスポーツ」はレオンの退場劇を報じている。問題のシーンは前半終了間際に起きた。チリのDFフェリペ・ファウンデス