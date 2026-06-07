ドジャースのウィル・スミス捕手（31）が6日（日本時間7日）の首の張りのため、エンゼルス戦のスタメンから外れた。試合前、デーブ・ロバーツ監督（54）が明らかにした。同捕手は当初発表されたスターティングメンバーには「6番・捕手」で名を連ねていたが、変更が発表された。打順は7、8番のウォード、コールが一つずつ繰り上がり、ラッシングが「8番・捕手」で出場する。指揮官は原因について「寝違えを起こしたようだ」と