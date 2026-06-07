きのう、埼玉県・川口市役所の工事現場で、男性作業員が足場から転落して死亡しました。きのう午後1時半頃、川口市青木にある川口市役所の敷地内の工事現場で、「高齢男性が足場から転落した」と119番通報がありました。警察と消防によりますと、現場では庁舎の外階段の塗装工事が行われていて、作業していた塗装会社社員の山田文雄さん（70）が、高さおよそ3メートルの足場から転落し、胸を強く打って亡くなったということです。