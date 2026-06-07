アスレチックス戦に先発し、5回を5安打2失点で3勝目を挙げたアストロズ・今井＝ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】米大リーグは6日、各地で行われ、アストロズの今井はヒューストンでのアスレチックス戦に先発して5回を5安打2失点、8奪三振で3勝目（3敗）を挙げた。試合は13―2だった。ドジャースの山本はエンゼルス戦に6勝目を懸けて先発。大谷は「1番・指名打者」。ブルージェイズの岡本は「7番・三塁」で出場