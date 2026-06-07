第3ラウンド、2番でバーディーパットを外す松山英樹＝ミュアフィールドビレッジGC（共同）【ダブリン（米オハイオ州）共同】米男子ゴルフのメモリアル・トーナメントは6日、オハイオ州ダブリンのミュアフィールドビレッジGC（パー72）で第3ラウンドが行われたが、悪天候でサスペンデッドとなり一部選手が競技を終えられなかった。順位は暫定。松山英樹は14ホールを終えて2バーディー、2ボギー、2ダブルボギーで通算5オーバーの37