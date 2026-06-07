鴨川のほとりで歌舞伎と共に隆盛し、歴史を刻んできた、京都五花街のひとつ「宮川町」。石畳を歩く自らの足音がやさしく耳に残る朝8時、路地にある築100年以上の京町家の「ろじうさぎ」は、美味しい朝ごはんを求める地元の常連さんや、旅人たちで賑わいはじめます。実家に帰省したような居心地の良いお座敷で路地に面した京町家。風に揺れる暖簾に招かれて店内へ暖簾をくぐり、カラカラと引き戸を開けると、「いらっしゃいませ」と