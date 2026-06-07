老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、加給年金と振替加算について解説します。Q：77歳です。65歳から厚生年金を受給していますが、加給年金はもらえたのでしょうか？「現在77歳です。65歳まで働き、65