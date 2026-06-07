「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）悔しさを胸に抱きながらも、ベンチで力強く拳を握った。広島・森下暢仁投手がマウンドを降りた高を先頭で迎え入れる。「高が粘り強く投げてくれたので感謝してます」と、後輩の踏ん張りに最敬礼した。七回を終えた時点で球数は８８球。３点リードで今季最長となる八回のマウンドへ向かった。今季初完投も視野に入っていたが、先頭への四球から太田に適時二塁打を浴びて２