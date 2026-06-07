「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）気迫の１３球でリードを守り、グラブを激しくたたいた。広島・高太一投手が魂の３連投で好リリーフ。お立ち台で「森下さんの勝ちを守るというのと、チームのリードを守るという気持ちで頑張りました！」と声を張ると、惜しみない大歓声が注がれた。３点リードの八回に勝負どころが訪れた。森下が１点を失い、なおも１死満塁の場面で高が登板。「やべえな」と思いながら、