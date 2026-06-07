「広島７−４オリックス」（６日、マツダスタジアム）広島が快勝で交流戦２勝目を挙げ、楽天が敗れたため交流戦の最下位から脱出した。初回にモンテロの左前適時打などで２点を先制。２−１の四回に坂倉が右翼ポール際への７号ソロ、持丸の右翼席への４号ソロなどで３点を加えた。１点差に迫られた直後の八回には名原が試合を決定づける２点適時三塁打を放った。先発・森下は今季最長となる７回１／３を８安打４失点で栗林に並