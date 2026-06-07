タレントの三上悠亜（32）が7日までに自身のインスタグラムを更新。ミニTシャツ＆デニムのホットパンツのチア衣装での応援姿を公開した。「ドリーマーズ、優勝おめでとうございます！とても感動しました本当に、本当にうれしいです！！」とつづり、チアを務めるバスケットチーム「フォルモサ・ドリーマーズ」に、黄緑色のミニTシャツ＆デニムのホットパンツの衣装で声援を送っている写真をアップした。三上は、昨年12月に