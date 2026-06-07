お笑いコンビ・豪快キャプテン（山下ギャンブルゴリラ、べーやん）のテレビ初冠番組『豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。』がCSチャンネル「GAORA」でスタートすることになり、5日に初回の公開収録が大阪・よしもと卍劇場（マンゲキ）で行われた。【写真多数】色々と大奮闘する豪快キャプテン豪快キャプテンは「第60回上方漫才大賞」新人賞を受賞し、『M-1グランプリ2025』ではファイナルに進出するなど、勢いに乗る存