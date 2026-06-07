固定資産税の納付書が届いたとき、「クレジットカードで払えばポイントが貯まってお得なのでは」と考える人は多いでしょう。 最近は、地方税お支払サイトなどを使って、自宅から手軽に納付できるようになっている一方で、クレジットカード払いには税額とは別に手数料がかかるため、必ずしも現金払いや口座振替より有利とはかぎりません。 本記事では、固定資産税をクレジットカードで支払う場合、