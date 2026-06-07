30代の共働き世帯では、子どもの教育費を準備しながら、将来の資産形成も進めたいと考える方が増えています。 その中で、「ボーナスを教育費用の預金とNISA投資にどう分ければよいのか」と悩む方も多いでしょう。教育費は使う時期が決まっているお金ですが、NISAは長期運用で資産を増やす制度です。目的が異なるため、バランスを考えて配分することが大切です。 とはいえ、どちらにどれだけ回せばよいかは、家