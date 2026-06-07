○ブルージェイズ6−4オリオールズ●＜現地時間6月6日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが同地区カード2戦目に逆転勝利。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、直近5試合で4度目のマルチ安打を記録した。岡本は1点先制を許した直後の2回裏、一死二、三塁の好機だった第1打席で同点の左前適時打。先発右腕ブラディッシュにカウント1-2と追い込まれながらも、96.5マイル（約155.3キロ）の